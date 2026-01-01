Риба тон се нарежда сред най-предпочитаните морски храни, благодарение на високата си хранителна стойност и благоприятното въздействие върху здравето. Специалисти по хранене препоръчват редовната ѝ консумация като част от балансиран режим.

Едно от основните предимства на рибата тон е високото съдържание на омега-3 мастни киселини, които подпомагат сърдечно-съдовото здраве. Те могат да намалят риска от сърдечни заболявания, като регулират нивата на холестерола и подпомагат доброто кръвообращение.

Освен това рибата тон е отличен източник на качествен протеин, необходим за изграждането на мускулите и поддържането на енергията през деня. Тя съдържа и важни витамини като витамин D и витамин B12, които играят ключова роля за имунната система и нервната функция.

Не бива да се подценява и съдържанието на минерали като селен, който има силни антиоксидантни свойства и подпомага защитата на клетките.

Въпреки множеството ползи, експертите съветват рибата тон да се консумира умерено, поради възможното съдържание на живак, особено при някои видове. Балансираният прием гарантира максимална полза без риск за здравето.