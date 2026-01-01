Бременните жени дълго време са били съветвани да ограничават физическата си активност от страх да не навредят на бебето. Препоръки като да не се надвишава пулс от 140 удара в минута или да не се вдигат тежести над определено ниво обаче са били основани по-скоро на предположения, отколкото на научни доказателства.

Днес все повече изследвания показват, че при здрава бременност физическата активност — включително по-интензивна — не само е безопасна, но и полезна за майката и плода. Според експерти вече фокусът се измества от ограниченията към възможностите за движение.

Проучвания сочат, че дори високоинтензивни тренировки не водят до вреди, а активните жени имат по-нисък риск от усложнения като гестационен диабет и високо кръвно налягане. Подобни резултати се наблюдават и при по-продължителни тренировки и силови упражнения, които в контролирана среда се считат за безопасни.

Все по-ясно става, че по-големият риск идва от липсата на движение. Неактивността се свързва с повече усложнения по време на бременността, както и с проблеми при раждането и след него.

Новите данни поставят под съмнение и разбирането, че жените, които не са били активни преди бременността, не трябва да започват да спортуват. Напротив — те също могат да извлекат значителни ползи.

Въпреки това специалистите подчертават, че подходът трябва да е индивидуален. При наличие на здравословни проблеми или силен дискомфорт физическата активност може да бъде ограничена, а всяка бременна жена трябва да се консултира с лекар.