Обединените арабски емирства (ОАЕ) обявиха поредна ракетна тревога, предадоха световните агенции.

Министерството на отбраната на ОАЕ заяви, че е прехванало три ракети от Иран.

Властите на емирството казаха още, че в петролната индустриална зона в емирство Фуджейра е избухнал пожар след „атака с дрон, произхождащ от Иран“. Екипи на гражданската отбрана незабавно са били разположени на място, за да овладеят пожара, заяви пресслужбата на Фуджейра.

Това беше втората подобна тревога днес, след като през последните седмици, след влизането в сила на прекратяването на огъня с Иран, не бяха обявявани тревоги, отбелязва Асошиейтед прес.

Към момента няма информация за жертви.