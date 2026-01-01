Гръбначно-мозъчните травми са много сериозен социално-значим проблем, като причините за това са голямата им честота – за година в Западна Европа се регистрират над 15 хиляди случая на спинална травма, като 80% от случаите са на мъже. Това каза проф. Николай Габровски, председател на фондация „Съвет за мозъчно здраве“ и началник на Клиниката по неврохирургия и заместник-директор на болница „Пирогов“.

Проф. Габровски участва във форум с международно участие „Неврорехабилитацията – надежда за бъдещето“. Организатори на форума са фондация „Съвет за мозъчно здраве“, Българското дружество по неврология и Българската асоциация по невропротекция и неврорехабилитация.

Средната възраст на пострадалите е 30 години, а близо 60% от получилите спинална травма са на възраст между 16 и 30 г. По думите му най-често се уврежда шийният сегмент, който засяга цялото тяло и близо половината от пострадалите остават тежко инвалидизирани, с парализа на краката и ръцете. При пациент, който е получил тежка увреда само на краката, има възможност за социална интеграция, добави той. По думите му близките на пациент с гръбначно-мозъчна травма трябва да бъдат силно подпомогнати, тъй като болният изключително трудно се справя без чужда помощ. Необходима е неврорехабилитация за пациента, както и последваща социална интеграция.

Най-честите причини за гръбначно-мозъчна травма са пътнотранспортни инциденти – 35%, битови травми, основно падания – 20%, спортни травми – около 15%, като две трети от тях са получени заради скачане във вода. Около 15% от гръбначно-мозъчните травми са в резултат на насилие, каза по време на форума проф. Габровски.

Проф. Габровски напомни за особено внимание заради предстоящото лято и травмите, причинени от скокове във вода.

Мозъкът е интерес на три медицински специалности - неврология, психиатрия и неврохирургия, каза проф. Габровски по време на откриването на форума. Той припомни, че през 2025 г. от фондацията, със съдействието на други експерти, беше изработен проект на Национален план за мозъчните заболявания и беше внесен в Министерството на здравеопазването. Планът съдържа стъпки и мерки, чрез които ще се постигнат по-добра грижа за пациентите и по-добро качество на живот, посочи още той. По думите му проблемът с мозъчните заболявания е огромен, тъй като с повишаване на възрастта, се сблъскваме с деменция, мозъчни заболявания и др. и само обединени усилия ще доведат до добър резултат. Неврорехабилитацията е един от изключително важните компоненти в лечението на мозъчните заболявания, допълни проф. Габровски.