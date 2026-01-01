След стрелбата по време на вечерята на кореспондентите в Белия дом Джордж Клуни използва речта си на церемония по награждаване, за да отправи призив срещу „омразата, корупцията, жестокостта и насилието“.
Клуни говори на събитие в „Линкълн център“ в Ню Йорк, където получи годишната награда „Чаплин“. Отличието се присъжда за значим принос към киното.
В изказване, цитирано от „Варайъти“, Клуни заяви: „Не съм съгласен с нищо, което тази администрация защитава, но няма място за насилието, което видяхме преди две вечери във Вашингтон. Няма място и за подобно насилие в Минесота срещу Алекс Прети или Рене Гуд.“
„Струва ми се, че има битка, която трябва да бъде спечелена. Битка срещу омразата, корупцията, жестокостта и насилието. Това е битка за самата душа на тази република, защото който сее омраза и насилие, жъне буря. Въпросът е прост: какво трябва да направим ние, гражданите на тази велика страна? Отговорът е във всички нас, леви, десни и центристи: да изградим по-съвършен съюз, да излекуваме раните си и най-сетне наистина да направим Америка отново велика“, добави той.
"I disagree with everything that this administration stands for, but there's no place for the kind of violence we saw two nights ago in Washington, D.C. Nor is there a room…
Изказването на Клуни дойде след критиките му към заплахата на Доналд Тръмп срещу Иран, че „цяла цивилизация ще загине тази вечер“. През април Клуни говори пред студенти на събитие, организирано от Фондацията „Клуни“ за правосъдие, като заяви: „Някои казват, че Доналд Тръмп е приемлив. Но ако някой казва, че иска да сложи край на цивилизация, това е военно престъпление. Можете да подкрепяте консервативна гледна точка, но трябва да има граница на почтеността и не бива да я прекрачваме.“