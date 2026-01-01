77-годишна жена е в болница след удар от кола в Русе, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал на 4 май на кръстовището на бул. „Васил Левски“ и бул. „Христо Ботев“.
39-годишна шофьорка е блъснала жената на пешеходна пътека при завой от бул. „Васил Левски“ към бул. „Христо Ботев“- в посока центъра.
Пешеходката е получила множество увреждания, включително фрактури, контузия на главата и мозъчно сътресение.
Настанена е в болница. Няма установена употреба на алкохол от страна на жените.