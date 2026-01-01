Турското министерство на външните работи излезе с официална позиция, в която осъди израелските удари срещу Ливан, като заяви, че те допълнително влошават хуманитарната ситуация в страната, предаде ТРТ Хабер.

„Категорично осъждаме засилените атаки на Израел срещу Ливан, които доведоха до множество жертви. Въпреки прекратяването на огъня в региона, правителството на (израелския премиер Бенямин) Нетаняху продължава да се противопоставя на международните стъпки, насочени към установяване на мир и стабилност“, се казва в изявлението на турското външно министерство.

В изявлението се посочва още, че Анкара потвърждава подкрепата си за запазването на суверенитета и териториалната цялост на Ливан и призовава международната общност незабавно да предприеме действия за прекратяване на израелската окупация на Ливан и за защита на цивилното население на страната.