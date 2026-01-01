Ливан беше подложен на най-тежките израелски бомбардировки от началото на войната между „Хизбула“ и Израел миналия месец, предаде Ройтерс, като се позова на източник от ливанските сили за сигурност.

Израел нанесе поредица въздушни удари по предградия на Бейрут, контролирани от „Хизбула“

Няколко последователни бомбени експлозии разтърсиха столицата Бейрут и в небето се издигна дим. При един от ударите срещу гъстонаселен квартал са били убити най-малко 12 души, заяви източник от ливанските сили за сигурност.

Окървавени и ранени хора в Бейрут изоставиха автомобилите си се запътиха към най-близката болница, казаха очевидци за Ройтерс.

Тръмп спира атаките срещу Иран за 2 седмици, дали му „приложима основа“ за преговори

Израелските въоръжени сили заявиха, че са нанесли най-сериозните удари срещу „Хизбула“ от началото на войната и че са поразили инфраструктура на военната групировка в сърцето на цивилни райони в цялата страна.

Ударите в Ливан продължиха часове след обявяването на споразумението за прекратяване на огъня между САЩ и Иран, посочва ДПА.

Според репортер на ДПА в ливанската столица ударите в Бейрут са били нанесени без предупреждение и болниците призовават жителите да даряват кръв.

Споразумението между САЩ и Иран за двуседмично прекратяване на огъня бе приветствано от политици по целия свят, но все още има опасения относно ситуацията в Ливан.

Израелските въоръжени сили обявиха, че ще спрат атаките си срещу ирански цели, но премиерът Бенямин Нетаняху заяви, че Ливан не е включен в споразумението за прекратяване на огъня.

Споразумението за прекратяване на огъня между САЩ и Иран не засяга израелските военни операции в Ливан, заяви по-късно Доналд Тръмп пред телевизия Пи Би Ес.

Заради "Хизбула" Ливан "не е включен в споразумението", каза американският президент в кратък телефонен разговор, публикуван в Екс от журналистката от Пи Би Ес Лиз Ландърс. На въпроса дали е съгласен Израел да продължи ударите си срещу Ливан, Доналд Тръмп отговаря, че "това е отделен конфликт".

Споразумението между САЩ и Израел и Иран за прекратяване на огъня обхваща и сраженията в Ливан, заяви пред в. „Аш Шарк ал Аусат“ председателят на ливанския парламент Набих Бери. По думите му Израел не спазва двуседмичното примирие в нарушение на договорките.

Бери каза, че се е свързал с Пакистан, който е ключов посредник, за да го информира за неспазването на примирието от страна на Израел и го е помолил да се свърже със САЩ, за да окажат натиск върху своя съюзник. Той добави, че се е установил контакт с повече от една страна и е получил потвърждения, че Ливан е част от сделката. Председателят обаче не изключи, че Израел може да се опита „да подкопае споразумението, като се има предвид, че е най-засегнатата страна“.

Израелските военни потвърдиха, че боевете и сухопътните операции продължават. Ливанските сили за сигурност съобщиха, че страната е била подложена на най-тежките израелски бомбардировки от началото на конфликта между „Хизбула“ и Израел миналия месец.

В първия си коментар след постигането на двуседмично примирие ливанският премиер Науаф Салам каза пред „Аш Шарк ал Аусат“, че „никой не преговаря за Ливан, освен ливанската държава“. В отговор на въпрос дали страната е включена в прекратяването на огъня, той отказа да навлезе в подробности относно текущите контакти. Министър-председателят подчерта, че ливанската държава изпълнява задълженията си и мобилизира всички усилия за излизане от кризата, в която е била въвлечена против волята си.