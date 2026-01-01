Израел подкрепя решението на американския президент Доналд Тръмп да преустанови атаките срещу Иран в срок от две седмици, но спирането на огъня не включва Ливан, пише в публикувано в социалната мрежа "Екс" изявление на канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху.

Тръмп спира атаките срещу Иран за 2 седмици, дали му „приложима основа“ за преговори

Премиерът на Пакистан Шехбаз Шариф, който призова за двуседмично прекратяване на огъня часове преди изтичането поставения от Тръмп краен срок за отварянето на Ормузкия проток, тази нощ заяви, че Техеран и Вашингтон са се съгласили на незабавно примирие, което важи и за Ливан.

Israel also supports the US effort to ensure that Iran no longer poses a nuclear, missile and terror threat to America, Israel, Iran's Arab neighbors and the world. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) April 8, 2026

"Израел подкрепя решението на президента Тръмп да преустанови ударите срещу Иран за две седмици, при условие че Иран незабавно отвори проливите и спре всички атаки срещу САЩ, Израел и страните в региона", пише в изявлението. "Израел също така подкрепя усилията на САЩ да гарантират, че Иран вече не представлява ядрена, ракетна и терористична заплаха за Америка, Израел, арабските съседи на Иран и света", продължава изявлението.

"Съединените щати увериха Израел, че са решени да постигнат тези цели... в предстоящите преговори. Двуседмичното примирие не включва Ливан", се добавя в текста.

Подкрепяната от Иран групировка „Ислямска съпротива в Ирак“, която обединява няколко радикални милиции, обяви, че ще прекрати операциите си в региона, съобщи Ройтерс. Решението идва след договореното двуседмично спиране на огъня между САЩ и Иран.

Междувременно противопожарни екипи се борят с пожар в съоръжение от комплекса за природен газ Хабшан в Обединени арабски емирства, съобщиха властите в Абу Даби. Комплексът, разположен в югозападната част на емирството, е сред най-големите центрове за преработка на природен газ в света.

В дипломатически план специалният пратеник на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш – Жан Арно – планира посещение в Иран като част от усилията за прекратяване на конфликта. Пътуването му обаче ще зависи от обстановката със сигурността и логистиката.

Арно вече е в Близкия изток, като подробности за маршрута му не се разкриват. Постоянният представител на Иран в ООН Амир Саид Иравани заяви пред Съвета за сигурност, че дипломатът е на път към Техеран за консултации и приветства усилията на ООН за незабавно прекратяване на военните действия.

Иравани подчерта, че Иран е готов да съдейства на дипломатически инициативи, включително посредничество от страни като Пакистан, Турция и Египет, както и на усилията на Китай и Русия, с цел постигане на трайно прекратяване на конфликта.