Бившият министър на правосъдието и бивш секретар на президента по правните въпроси Крум Зарков обяви, че ще се включи в битката за лидер на БСП. Той заяви, че не съжалява, че няма да е част от бъдещия проект на Румен Радев.

На въпрос в студиото на БНТ дали Зарков влиза в битката за председател на БСП, той отговори: "Да, мисля, че съм длъжен. В БСП се появиха различни визии за начина, по който партията да продължи оттук нататък. Една от тези визии е тази на радикалната промяна – не просто прегрупиране, не просто смяна на една личност с друга, а цялостно преосмисляне на поведението на БСП, на смисъла ѝ на съществуване, на необходимостта ѝ за българските граждани. Доколкото виждам, че много хора са на тази вълна, мога да кажа, че аз съм техният кандидат“.

Той е категоричен, че радикалната промяна е единствената възможна за партията и че не бива да се стига до там, да нямат нито един представител в нито една институция. „Това не бива да бъде допускано“, каза той.

Според него съществуването на БСП е много дълбока тема и трябва да се признаят допуснатите грешки. „Когато тези, които направиха, така че партията създала съвременната ни Конституция, записала в нея демократична, правова и социална държава, водила ред битки срещу задкулисие и фасадна демокрация, беше причислена и принизена като прост апендикс към едно управление, водено от олицетворителя на тази корупция, те първо трябва да поемат своята отговорност. Това е сегашното изпълнително бюро, както и голяма част от ръководния екип на партията“, заяви той.

Според него Атанас Зафиров няма как да продължи да бъде председател на БСП.

Освен вътрешнопартийните теми, Зарков коментира и политическия проект на президента Румен Радев: „Ако БСП си беше останала на мястото през последните години, особено последната, може би на Радев нямаше да му се налага да слиза от президентството и да се включва в битката на партийния терен в битка срещу олигархията. Не, няма Румен Радев да претопи БСП, това което се случва на БСП и което ще се случи, ще бъде плод на усилията на БСП, ако не се предприемат нужните мерки, осъзнае своята отговорност. Тяя има път напред с или без присъствието на Радев на политическия терен.“

Той е категоричен, че появата на Румен Радев ще промени политическия пейзаж. „Това може и ще е полезно, защото 5 години ние не можем да излезем от един цикъл на избори и да намерим правилното сечение“, коментира още той.

По отношение на промените в Изборния кодекс, той каза, че не вижда в тях "нищо добро".