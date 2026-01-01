„Аз ще се присъединя към проекта на Румен Радев“ – това обяви в ефира на БНТ политическият анализатор Слави Василев.

Той беше един от анализаторите в коментираното студио на обществената телевизия във връзка с оставката на президента.

Според Василев оставката на държавния глава е „буквално нова страница в държавата ни“ и „най-накрая има светлина в дъното на тунела".

По думите на Василев много българи си казват, че е дошла алтернативата. Това според него „ще разбърка коренно политическата картина в страната“ и „ще даде надежда за онези хора, които няма да търпят мутрите и шарлатаните“. Той определи като „изумителен" целия път на Радев към "този исторически ден за България".

Политическият анализатор отказа да отговори на въпроса на водещата на каква длъжност ще бъде и дали „не говорим с бъдещ министър“. Според него обаче Румен Радев ще се яви още на тези избори.

41-годишният Слави Василев е редовен коментатор в публичното пространство и в национален ефир по телевизията и радиото по политически теми.

Той е роден на 29 април 1984 г. в София. Бакалавър е по Международни отношения от Бостънския университет (2008). Работил е като главен експерт в кабинета на президента в периода 2017–2018 г. Автор е на книгата "Проваленият парламентаризъм: защо на България е необходима президентска република".