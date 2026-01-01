Хиляди хора се събраха в понеделник на централната площадка в иранската столица, за да заявят вярност към новия лидер на Ислямската република аятолах Моджтаба Хаменей, съобщиха журналисти на АФП.

Съберете се на площад „Енгелаб“ в Техеран носещи ирански знамена и портрети на Моджтаба Хаменей, син на покойния върховен лидер Али Хаменей, който беше убит при американско-израелски удари на 28 февруари.

На 28 февруари върховният лидер на Иран, аятолах Али Хаменей, беше убит в резултат на израелски и американски въздушни удари, както потвърдиха иранските държавни медии. Този инцидент незабавно постави страната пред предизвикателството да избере наследник, който да поеме най-висшата политическа и религиозна власт. Временна управляваща структура, наречена Върховен съвет за временно управление, беше незабавно сформирана. Този съвет включваше президента, ръководителя на съдебната власт и висш духовник, за да ръководи страната през тази криза, гарантирайки институционална приемственост.Предишната роля на Моджтаба Хаменей в иранската политика включваше значително влияние зад кулисите. През 2009 г. той изигра водеща роля в преизбирането на твърдолинейния Махмуд Ахмадинеджад за президент, действие, което предизвика вълна от протести в страната. Освен вътрешнополитическата си дейност, Моджтаба Хаменей е бил обект и на международни мерки. През 2019 г. Съединените щати наложиха санкции срещу него, позовавайки се на дейности, насочени към прокарване на регионална дестабилизация. Тези факти закотвят нашата достоверност и разкриват контекста на неговото въздигане.В отговор на убийството на Али Хаменей, Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР) публично обяви "скорошно начало" на разрушителни атаки срещу Израел и САЩ, подчертавайки твърдата позиция на Иран и решимостта за ответни действия. На фона на тези събития, на 9 март 2026 г., хиляди иранци се събраха на площад „Енгелаб“ в Техеран, за да изразят своята вярност към новия върховен лидер. Тази публична подкрепа, отразяваща сложните динамики в страната, е важен елемент за разбиране на прехода към новото ръководство.