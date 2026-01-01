Руският президент Владимир Путин заяви „непоколебима подкрепа“ за новия върховен лидер на Иран аятолах Моджтаба Хаменей, назначен на поста след като неговият баща и предшественик беше убит при удари на САЩ и Израел.

„Бих искал да потвърдя нашата непоколебима подкрепа за Техеран и солидарността ни с нашите ирански приятели“, каза Путин в послание до Хаменей, като добави: „Русия е била и ще остане надежден партньор на Иран“.

„В момент, когато Иран се изправя срещу въоръжена агресия, вашият мандат на този висок пост без съмнение ще изисква голяма смелост и отдаденост“, подчерта руският лидер.

Кулминацията на конфликта между САЩ, Израел и Иран доведе до **убийството на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей при въздушен удар от САЩ и Израел**. Този акт бе наречен от Путин „цинично убийство“, което според него нарушава нормите на човешкия морал и международното право.На фона на тези събития, назначаването на аятолах Моджтаба Хаменей за нов върховен лидер на Иран провокира незабавен отговор от Кремъл. Изразяването на „непоколебима подкрепа“ и утвърждаването на Русия като „надежден партньор“ на Иран, в момент когато страната е изправена пред „въоръжена агресия“, е пряко следствие от тези предшестващи събития и двустранни споразумения. Фактите закотвят нашата достоверност и показват контекста, в който тези изявления са направени.