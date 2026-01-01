Иранският президент Масуд Пезешкиан отправи видеопослание с извинение към съседните страни, в което обяви, че те няма да бъдат повече атакувани. Но същевременно постави и условия, пише Deutsche Welle .

"Искам да се извиня от свое име на съседните страни, които са били атакувани от Иран", заяви иранският президент Масуд Пезешкиан в реч, излъчена по държавната телевизия. "Отсега нататък иранските въоръжени сили няма да атакуват съседните страни и да изстрелват ракети по тях. Освен ако не бъдем атакувани от тези страни", добави той веднага.

Импровизиран запис

Записът изглежда импровизиран и не особено добре режисиран. Иранският президент е облечен неформално, до него се вижда стайно растение, а от другата страна стои стара фотография на аятолах Али Хаменей и малко иранско знаме.

Пезешкиан намекна, че недоразумения в собствените редици са били причината за дроновите и ракетните атаки срещу непосредствените съседи. „Тези инциденти бяха резултат от хаотичната ситуация след смъртта на няколко високопоставени командири, когато въоръжените сили бяха без ръководство и трябваше да действат самостоятелно.“ Президентът нарече загиналите „герои“, които са защитили родината си „с гордост и сила“.

Решението да не се нападат повече съседните държави в Персийския залив е било взето в петък от Преходния съвет, съобщи президентът. Въпреки това в събота сутринта – малко преди излъчването на видеосъобщението – бяха извършени нови атаки срещу Бахрейн, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства. Иранската Революционна гвардия, която е на предната линия на войната, се подчинява само на върховния лидер на страната, а не на иранския президент.

Атаки въпреки обявения край на нападенията

Според информационната агенция "Тасним" след видеосъобщението на Пезешкиан от Революционната гвардия е било заявено, че в съответствие с инструкциите на президента ще зачитат интересите и националния суверенитет на съседните страни. Всички военни бази на САЩ и Израел по вода, суша и въздух в региона обаче щели и занапред да се считат за основни цели.