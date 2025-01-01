Двама души са загинали при катастрофа в Луковитско, казаха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР (ОДМВР) – Ловеч.

По първоначална информация ударът е между лек автомобил и микробус. Загиналите са били пътници в колата. Сигналът за инцидента е подаден около 12:20 часа.

Движението се регулира на място от полиция, въведен е обходен маршрут - Луковит - път III-307 - Тодоричане - път III-305 Дерманци - Торос - път I-4 Брестница - път I-3 - Румянцево и обратно.