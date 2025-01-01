Катастрофа между влак и кола е станала на жп прелез в Плевенско, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 30 септември в село Крета. 73-годишен шофьор, пресичащ линията, не е реагирал на сигнализацията на мигаща червена светлина на светофара и включена звукова сигнализация.

Предприел е неправомерно преминаване, довело до удар с влака Плевен-Черквица. Шофьорът и 47-годишният машинист са тествани за алкохол и наркотици, като пробите им са отрицателни.

В резултат на удара са причинени значителни материални щети по автомобила и по мотрисата. На водача е оказана медицинска помощ.