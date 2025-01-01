/ iStock

Катастрофа с големи материални щети затрудни за часове движението по булевард „Драган Цанков“ в София

Минути след 23.10 часа в сряда вечерта черен пикап помете три леки автомобила, в района на кръстовището с улица „Лъчезар Станчев“. 

При инцидента няма пострадали, но пък са нанесени значителни материални щети по автомобилите. 

По първоначални данни шофьорът на пикапа е карал в насрещното. Платното в посока „Младост“ и „Студентски град“ беше затворено. 

Катастрофата стана съвсем близо до столичната КАТ Пътна полиция.

