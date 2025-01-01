Моторист на 46 години е пострадал при катастрофа на пътя след старозагорското село Борилово днес. Това съобщиха за БТА от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора. Сигнал за инцидента е получен минути след 13:00 часа. По първоначална информация катастрофата е станала между мотоциклет, управляван от пострадалия, и товарен автомобил, управляван от 32-годишен мъж.

Мотоциклетистът е транспортиран към болнично заведение. Водачите са тествани за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати. На местопроизшествието има полицейски екип, който регулира движението.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщиха, че временно движението между старозагорските села Пряпорец и Борилово в района на село Змеево се осъществява двупосочно в една лента.