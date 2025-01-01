10-годишно дете пострада при катастрофа на АМ „Тракия“, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 19 септември на км 209+300.

Шофьор блъсна 8-годишно дете на пешеходна пътека в Смолян

Ударили са се кола, управлявана от 72-годишен мъж и автомобил, шофиран от 47-годишен мъж, като от удара е блъснат и спрян автомобил, управляван от 46-годишен мъж.

Пострадало е момчето, на което е била оказана медицинска помощ и е освободено.

Водачите са тествани за употреба на алкохол, като са отчетени отрицателни резултати.