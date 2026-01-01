Мъж е в тежко състояние след трудова злополука на строителен обект в Самоков, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал около 11:00 часа вчера при демонтиране на скеле. По първоначална информация работникът е бил ударен по главата от паднал дървен елемент.

Сигналът е подаден малко след 12:00 часа от филиала за спешна медицинска помощ в Самоков. На място са изпратени полицейски служители, които са изяснили обстоятелствата около случилото се.

Пострадалият е приет в болница с фрактура на черепа и хематом на главата. Състоянието му е тежко, с опасност за живота.

По случая е започнато разследване, което продължава под надзора на прокуратурата.