36-годишен мъж загина при трудова злополука в Дупница, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Кюстендил.

Вчера в локомотивното депо в Дупница стана тежка трудова злополука, при която загина 36-годишен мъж. По първоначални данни, той се качил на покрива на вагон на пети коловоз и бил ударен от волтова дъга от електропреносната мрежа.

Пострадалият е работник във фирма, наета за ремонтни дейности от ЖП структурата в града. Тялото му е изнесено от местопроизшествието от екип на РСПБЗН – Дупница и транспортирано за аутопсия в кюстендилската болница.

По случая е образувано досъдебно производство, като прокуратурата е уведомена.