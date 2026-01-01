Прогнозата на растежа на българската икономика на Международния валутен фонд (МВФ) е понижена леко - с 0,3 процентни пункта до 2,8 процента на фона на кризата, предизвикана от войната в Близкия изток, която в това отношение не оказва по-голямо влияние, отколкото в други страни.

Фондът обаче изразява притеснения за развитието на икономическата среда, заяви Хелге Бергер, заместник-директор на департамента за Европа на МВФ, в отговор на въпрос на БТА, подчертавайки повишената прогноза за инфлацията.

Преразгледаната прогноза за инфлацията в България е с около 0,5 процентни пункта по-висока от очакваното през октомври и достига 3,8 процента.

Бергер посочи, че икономиката се намира в среда на силно вътрешно търсене, бързо нарастващо потребление, увеличаващ се дефицит по текущата сметка и продължаваща експанзионистична фискална политика, което според него не е правилният подход в ситуация, в която цените растат силно.

Според него едно от основните предизвикателства пред бъдещото правителство ще бъде преразглеждането на фискалната политика с цел преминаване от експанзионистичен към по-неутрален режим.

Това може да се направи, например, като се обърне внимание на бързия ръст на заплатите в публичния сектор, на автоматичната индексация на социалните плащания, но, разбира се, това е и подходящ момент да се помисли за реформи, които могат да подпомогнат растежа, като се има предвид понижената прогноза за растежа, каза Бергер.

Той отбеляза, че съществуват възможности за по-ефективно използване на европейските фондове чрез насочването им към публични инвестиции.

Сред препоръките на представителя на МВФ са и разработването на дългосрочна програма за структурни реформи, включително в областта на управлението, инвестициите в човешки капитал и образованието.