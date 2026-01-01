Войната в Близкия изток ще предизвика още по-голяма инфлация и по-бавен международен растеж, заяви управляващата директорка на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева за Ройтерс.

Ръководителката на МВФ говори пред агенцията в навечерието на планираното за следващата седмица публикуване на новата прогноза на фонда за световната икономика.

Ако не беше войната, МВФ очакваше леко повишение на прогнозата си за световния икономически растеж - 3,3 % през 2026 г. и 3,2 % през 2027 г., каза Георгиева.

Дори скорошното прекратяване на военните действия и сравнително бързото възстановяване би довело до "относително малка" корекция надолу на прогнозата за икономически растеж и корекция нагоре на прогнозата за инфлацията, добави тя.

"Ако войната се проточи, ефектът върху инфлацията и растежа би бил по-голям", каза още управляващата директорка на МВФ.

Георгиева отбеляза, че МВФ е получил искания за финансова помощ от някои страни, без да ги назовава. По думите ѝ МВФ може да увеличи обема на някои съществуващи програми за кредитиране, за да отговори на нуждите на тези държави.