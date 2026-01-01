Австралийският модел Сахара Рей, която преди години беше свързвана с канадския певец Джъстин Бийбър, е починала на 34 години. Новината беше потвърдена от семейството ѝ пред американския таблоид TMZ.
„Тя почина снощи в болницата, заобиколена от семейството си. Беше много обичана“, съобщават близките ѝ. Към момента причината за смъртта ѝ не е оповестена.
Рей беше модел и дизайнер на бански костюми, а популярността ѝ нарасна значително след появата ѝ в компанията на Джъстин Бийбър по време на ваканцията му на Хаваите през 2016 г. Двамата бяха заснети заедно, което предизвика широк интерес към личния им живот.
Здравословни проблеми след автомобилен инцидент
През 2024 г. Рей разкри, че страда от синдрома на Гилен-Баре — рядко неврологично заболяване, при което имунната система атакува периферните нерви. По думите ѝ състоянието ѝ се влошило след сериозен автомобилен инцидент.
Sahara Ray's devastating final days: Model, 34, died of drug overdose months after becoming a mother... now family reveal agonizing decision to turn off life support https://t.co/H9TSAloxtI— Daily Mail (@DailyMail) October 19, 2026
Във видео, публикувано в TikTok, тя сподели, че е била частично парализирана и не е можела да ходи, като за известно време е разчитала на инвалидна количка.
Засега няма официална информация дали здравословните ѝ проблеми имат връзка със смъртта ѝ.
Model Sahara Ray’s cause of death revealed: report https://t.co/15di0HNTzJ https://t.co/lL2D7BMONR— New York Post (@nypost) October 20, 2026
Остави малка дъщеря
Смъртта на моделката идва само няколко месеца след раждането на дъщеря ѝ Сноу през януари 2026 г. През април Рей сподели видео с бебето в социалните мрежи, а последната ѝ публикация в Instagram от юли беше посветена на дъщеря ѝ.
🚨 BREAKING: Australian model and swimwear designer Sahara Ray dies at 34, just months after welcoming her first child, daughter Snow, in January 2026. Her family confirmed she died in hospital surrounded by loved ones. Ray, previously linked to pop star Justin Bieber, had publicly shared her battle with Guillain-Barré syndrome following a 2024 car accident. Her cause of death remains undisclosed. 🕊️— Roderick (@KyaloIntel) October 19, 2026
След новината за смъртта ѝ приятели и почитатели изразиха скръбта си онлайн. Близката ѝ приятелка Беки Хърн я описа като човек с чиста душа и огромно сърце и отправи съболезнования към семейството ѝ.
Сахара Рей е дъщеря на австралийския сърфист Тони Рей. Освен с моделската си кариера тя беше позната и със собствената си марка бански костюми.