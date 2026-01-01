Сахара Рей
Сахара Рей / Getty Images

Австралийският модел Сахара Рей, която преди години беше свързвана с канадския певец Джъстин Бийбър, е починала на 34 години. Новината беше потвърдена от семейството ѝ пред американския таблоид TMZ.

„Тя почина снощи в болницата, заобиколена от семейството си. Беше много обичана“, съобщават близките ѝ. Към момента причината за смъртта ѝ не е оповестена.

Рей беше модел и дизайнер на бански костюми, а популярността ѝ нарасна значително след появата ѝ в компанията на Джъстин Бийбър по време на ваканцията му на Хаваите през 2016 г. Двамата бяха заснети заедно, което предизвика широк интерес към личния им живот.

Здравословни проблеми след автомобилен инцидент

През 2024 г. Рей разкри, че страда от синдрома на Гилен-Баре — рядко неврологично заболяване, при което имунната система атакува периферните нерви. По думите ѝ състоянието ѝ се влошило след сериозен автомобилен инцидент.

Във видео, публикувано в TikTok, тя сподели, че е била частично парализирана и не е можела да ходи, като за известно време е разчитала на инвалидна количка.

Засега няма официална информация дали здравословните ѝ проблеми имат връзка със смъртта ѝ.

Остави малка дъщеря

Смъртта на моделката идва само няколко месеца след раждането на дъщеря ѝ Сноу през януари 2026 г. През април Рей сподели видео с бебето в социалните мрежи, а последната ѝ публикация в Instagram от юли беше посветена на дъщеря ѝ.

След новината за смъртта ѝ приятели и почитатели изразиха скръбта си онлайн. Близката ѝ приятелка Беки Хърн я описа като човек с чиста душа и огромно сърце и отправи съболезнования към семейството ѝ.

Сахара Рей е дъщеря на австралийския сърфист Тони Рей. Освен с моделската си кариера тя беше позната и със собствената си марка бански костюми.

TMZ
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