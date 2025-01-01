Той беше арестуван на 8 юли – преди близо 5 месеца, по обвинения за участие в престъпна група, корупционно престъпление и принуда. Заедно с него бяха арестувани и двама общински съветници от ПП-ДБ, както и местен бизнесмен. Всички, без него, бяха освободени с по-леки мерки. Обвинения бяха повдигнати и на пиарката му Антоанета Петрова. На 28 ноември той беше освободен срещу парична гаранция в размер на 200 000 лева, а на 1 декември се върна на работното си място. На фокус е кметът на Варна Благомир Коцев.

„Тук съм заради това, което преживя семейството ми. Когато се случи всичко това с мен попитах жена ми как синът ми приема липсата ми. И тя ми сподели: „Аз му казвам, че той се бие с дракони.” Тук съм, защото смятам, че трябва да се говори за тези битки с дракони. И се надявам на моя син да не се налага да води такива двубои. Свободата на духа и чистата съвест носят истинската свобода на човека. Макар и пет месеца под запрещение не се чувствах несвободен, защото да загубиш тази свобода е да не можеш да се движиш без охрана. А аз ходя свободно по улиците. Истинската свобода е да имаш чиста съвест и да знаеш, че истината е на твоя страна“, това каза в интервю за NOVA кметът на Варна Благомир Коцев.

Коцев в писмо от ареста: Няма да се откажа от поста си, няма да предам варненци

Той каза още, че е вярвал, че ще излезе от ареста. „Аз никога не съм се сблъсквал с тази система. Усещането да си там без причина. През цялото време човек си мисли, ако той попадне в ареста на база на лъжливи показания, лъжесвидетелстване, измислени обвинения, какво следва оттук нататък – едно овладяване на системата, която те кара да стоиш в ареста по непонятни причини”, коментира той.

Коцев сподели, че хората, минали през ареста, докато той е бил там, са му били подкрепа. „Човек, влизайки там, е като след някаква битка - леко ранен, куцайки с единия крак. Много бяха нещата, които ми даваха сили - на първо място е моето семейство. Те са преживели също много“, разказа кметът на Варна.

Обвинен: Благомир Коцев остава в ареста, хора излязоха на протест в негова защита (ОБЗОР)

Във времето, в което е бил кмет преди ареста, Коцев сподели, че е имал много послания, включително такива да се присъедини в други формации. „Ако не бъдете с правилните хора, няма как да ви вървят проектите. В момента, в който трябваше да функционираме след кабинета „Денков”, рязко се промениха отношенията на работа в Общината. Идваха различни посланици, през хора, да ми кажат, че в България има нов шериф и ако не се съобразяваме, сме обречени. Това, което ми казваха, е – имате много проекти, ако искате те да бъдат реализирани, вие нямате много голям шанс, освен да вървите по течението, което сега върви на централно ниво в държавата. Ако не бъдете с правилните хора, няма как да вървят проектите. Моят отговор беше категоричен – не. Отказах. След това имаше мълчание“, заяви Коцев и коментира, че много от проектите му са били отказани.

И разкри, че е споделил тази информация с Кирил Петков и Асен Василев.

Кметът на Варна заяви още, че някои от проектите в общината са били поставени под риск – например за тръбата под Варненското езеро.

Коцев пред Politico: Заплашиха ме, че ще свърша като турски опозиционни кметове, ако не напусна ПП

Кметът на Варна сподели, че няма контакт с Диан Иванов от момента на ареста, защото той е напуснал по здравословни причини. „Имахме разногласия по някои теми и беше очаквано това да се случи. Много се изненадах на неговите показания. Аз не знам на какво той е бил подложен, разбирам, че са били намесени и неговото семейство и деца, че няма да го познаят“, съобщи той.

„Никога не съм очаквал, че могат да се използват срещу един кмет служби, манипулирани свидетели, хора, които са готови да лъжесвидетелстват, без последствия за тях. Всеки един от тези хора е имал причина да направи това, защото е загубил някаква привилегия в тази община. Това са уволнени лица, хора, срещу които съм пуснал сигнали до прокуратурата за злоупотреби с общината. Но прокуратурата, вместо да предприеме действия срещу тях, тя ги привиква и ги обръща към мен”, обясни още Коцев.

За Пламенка Иванова Коцев посочи, че договорът на фирмата ѝ за предоставяне на услуга – осигуряване на храна на социално слаби хора, е изтичал, а също така е имало обжалване на поръчката от нейна страна на втора инстанция. „Проведох разговор, за да видя какви са възможните решения. Направи ми впечатление, че тя се държи странно и каза: „Аз веднага мога да си оттегля жалбата”. Аз казах, че не искам такова нещо, а да намерим решение, защото много хора иначе ще остават без услугата за този период. Правя си равносметка после, че тя може би е искала да провокира подобен тип разговор, за да ме уличи в нещо", обясни той. Коцев беше категоричен, че не е водел разговори за пари с Иванова.

За Биляна Якова кметът на Варна посочи, че я е виждал веднъж, тя е била служител на Общината. Срещата е поискана от нея, за да му обясни за проект, свързан с градския транспорт. „Дойде, обясни, изслушах я, нямахме допирни точки. След няколко месеца тя беше освободена по друга причина – разписвала е протоколи в полза на фирма, които са извън стойността на договора, който вече е бил изтекъл. Подадох сигнал в прокуратурата за това”, обясни още той.