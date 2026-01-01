Авиокомпаниите са съкратили около два милиона места от разписанията си за този месец през последните две седмици, тъй като опасенията относно недостиг на реактивно гориво, свързан с войната в Иран, се засилват.

Общият брой налични места при всички превозвачи през май е спаднал от 132 милиона на 130 милиона между средата и края на април, сочат данни на аналитичната компания Cirium.

Най-силно засегнати са авиокомпаниите от Персийския залив — Qatar Airways, Etihad Airways и Emirates — заради затваряне на въздушното пространство, прекъсвания в работата на летища в Близкия изток и нарастващи цени на горивото.

Европейски превозвачи като Lufthansa, Air France-KLM и SAS също намаляват разписанията си, докато американската авиокомпания Spirit Airlines е под натиск след затварянето на Ормузкия проток, през който преминава около 20% от световните доставки на суров петрол.

Според информация на Financial Times Lufthansa е регистрирала най-голям брой анулирани места, след като е съкратила около 20 000 полета между май и октомври. Air China е на второ място след редуциране на вътрешните си услуги.

Средната световна цена на реактивното гориво се е повишила за първи път от месец насам миналата седмица до 181 долара (134 британски лири) за барел, показват данни на Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA).

Това представлява седмично увеличение от 1%, след три последователни седмици на спад, последвали пик от 209 долара (155 британски лири) в началото на април, спрямо 99 долара (73 британски лири) в края на февруари.

Инвестиционната банка Goldman Sachs предупреждава, че Великобритания е особено уязвима към евентуален недостиг на реактивно гориво, като съществува риск от въвеждане на ограничения, ако доставките паднат до „критично ниски нива“.