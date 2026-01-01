Правителството на Швеция обяви днес, че е одобрило планове за създаването на нова агенция за външно разузнаване на фона на отправените критики, че разузнавателните служби на страната не са успели да предвидят нахлуването на Русия в Украйна през 2022 г., предаде Ройтерс.

Създаването на нова агенция за външно разузнаване, подчинена пряко на шведското правителство, беше предложено в обществено проучване и получи първоначално одобрение миналата година.

"Както добре е известно, обстановката на сигурността е сериозна, а ние се изправяме пред разнообразни и сложни заплахи всеки ден, което поставя нови и все по-големи изисквания пред нашите оперативни възможности", заяви министърът на външните работи на Швеция Мария Малмер Стенергард по време на пресконференция.

"Очакванията към самите нас като държава членка на НАТО също са различни, тъй като в момента развиваме структурите на службата на разузнаването, така че тя да отговаря на стандартите, възприети в алианса и в другите държави членки", допълни Стенергард.

Както много други разузнавателни служби шведската служба за военно разузнаване и сигурност не успя да предвиди пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, което доведе до критики в общественото пространство и от страна на някои политици, припомня Ройтерс.

Стенергард посочи, че средствата за създаването на агенцията ще възлизат на около 2,8 милиарда шведски крони (258 211 604 евро), които ще бъдат прехвърлени от бюджета за въоръжените сили. Очаква се агенцията да започне оперативната си дейност в началото на следващата година.