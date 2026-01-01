Случаят прилича на скандинавски трилър. В Швеция жени, представящи се за православни монахини, са получили разрешение да събират средства в местни енории, преди пресата да разкрие предполагаемите им връзки с руското военно разузнаване ГРУ и паравоенни организации. В основата на скандала е беларуският манастир "Света Елисавета“, заподозрян в материално и идеологическо подкрепа на руската инвазия в Украйна.

Всичко започва в енорията Täby, в предградията на Стокхолм. С разрешението на викария Майкъл Ойермо тези "сестри“ бяха поставили маса за продажба в коридора на църквата, за да предлагат икони и религиозни сувенири. Няма нищо подозрително, докато не се появяват снимки, на които някои от тях развяват руско знаме с символа "Z“, превърнал се в емблема на подкрепата за войната в Украйна. Други снимки ги показват да посещават украински села, окупирани от руската армия. Шведската преса бързо им даде прякор: "Z-nuns“ или „Z-монахини“, пише разследващият сайт "The Insider". Шведската църква публикува официално предупреждение, в което уточнява, че събраните дарения могат да допринесат за подкрепата на военната агресия на Русия срещу Украйна.

Свещеникът от Täby се оправдава с наивност. "Нямах точна информация за репутацията на манастира“, обясни той. Макар да отхвърля термина „шпионки-монахини“, той признава, че тези посещения са могли да бъдат използвани, за да се създаде впечатлението, че граждани на страни членки на НАТО подкрепят Русия. Случаят излиза извън местния контекст. Според шведските религиозни власти тези прониквания са част от по-широка стратегия за руско влияние чрез религията, по-специално чрез православната църква. Кремъл се опитва да използва тези структури като културни витрини, но и като наблюдателни пунктове на европейска територия. Шведските разузнавателни служби наблюдават отблизо няколко православни храма, разположени в близост до чувствителни обекти, като летището във Вестерос, на около сто километра от столицата. Анализатори се опасяват, че те се използват за събиране на информация за военните и въздушните дейности на страната. Руските власти уверяват, че става дума само за легитимни религиозни центрове, но Стокхолм вече не крие недоверието си. Този епизод в Швеция напомня, че Руската православна църква играе все по-открито роля в дипломацията на влияние на Кремъл.

От началото на войната няколко манастира и религиозни организации, свързани с Москва, бяха обвинени в Европа, че разпространяват пропаганда в подкрепа на руската офанзива и дори събират средства за руската армия под прикритието на хуманитарни действия. Операцията "Z-монахини” илюстрира нова страна на хибридната война, която Владимир Путин води срещу Европа: смесица от шпионаж, дезинформация и манипулация, в която вярата служи не толкова на Бога, колкото на руската нация.