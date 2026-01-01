Украинският президент Володимир Зеленски снощи заяви, че Русия е демонстрирала „абсолютен цинизъм“, като е предложила прекратяване на огъня, а след това е извършила атаки с дронове и ракети срещу страната му, предаде Ройтерс.

Зеленски каза, че петима души са били убити, а десетки са били ранени при руски атаки, които са били насочени основно срещу енергийната инфраструктура в Украйна.

„Русия би могла да прекрати огъня във всеки момент и това би сложило край на войната и на нашите отговори. Необходим е мир и за постигането му са необходими истински стъпки. Украйна ще отвърне със същото“, написа той в Екс. „Абсолютен цинизъм е да се иска прекратяване на огъня, за да се организират пропагандни тържества, докато всекидневно се извършват подобни удари“, добави той.

В „Екс“ Зеленски каза освен това, че Украйна бързо увеличава "ударите със среден обсег" по Русия и че през април е нанесла два пъти повече такива удари спрямо март, предаде Ройтерс.

"През април имаше два пъти повече удари на разстояние от 20 и повече километра спрямо март и четири пъти повече спрямо февруари“, подчерта Зеленски.