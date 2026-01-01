Украйна и Русия се обвиниха взаимно в хиляди нарушения на обявеното великденско примирие, предаде ДПА.

Генералният щаб на украинската армия заяви, че е регистрирал 2299 нарушения от руска страна, включително 479 случая на обстрел и около 1800 атаки с малки дронове. Според Киев не са били използвани ракети, бомби или дронове "Шахед".

Украинските военновъздушни сили потвърдиха, че е имало около 18 часа относително затишие, но тази сутрин е била регистрирана нова руска атака с дронове, изискваща реакция.

От своя страна руското Министерство на отбраната заяви, че украинските сили са извършили 1971 нарушения в периода от събота следобед до неделя сутрин.

Москва обвини Киев в атаки срещу руски позиции край Покровск в Донецка област и в опити за настъпление в района на Суми, като твърди, че всички атаки са били отблъснати.

Руските власти твърдят, че техните сили спазват примирието, наредено от президента Владимир Путин, което трябваше да продължи до днес в полунощ.

Двете страни и преди са си разменяли обвинения за нарушения по време на временни примирия.