Служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов предлага за предварителни обществени консултации проект за изменения на Гражданския процесуален кодекс, чиято цел е ускоряване на гражданските дела – най-масовите в страната, съобщиха от пресцентъра на министерството.

Част от предлаганите решения са на предходното редовно правителство, с добавени ред идеи на съдебната власт и Висшия съдебен съвет, друга част са изцяло нови. Подобен проект изисква политическо решение на редовно правителство, затова проектът се публикува за запознаване на обществеността с него сега, а не в рамките на формалната законодателна процедура.

Мярката с най-голяма интензивност е предложението някои граждански дела въобще да не се разглеждат в открито съдебно заседание, ако страните желаят това, като се следи за спазване на изискванията от практиката на Конституционния съд. Предлага се това винаги да води до ускоряване на предписаните в закона процесуални срокове – четири месеца, вместо предвидените пет – за разглеждане в открито заседание на първа инстанция (два, вместо три – за представяне пред страните на предложението за решаване на делото без открито заседание, по две седмици срок за страните да вземат становище и още месец – за решение). Предвижда се още за решаване на делото по този ред, освен да е налице становище на съда, страните винаги да могат да възразят, като преценят дали искат по-бързо решаване на делото – в първата инстанция следва да се изисква изрично съгласие на страните, а във втората – те да не са възразили в дадения им от съда срок.

Предлагат се и допълнителни промени спрямо първоначалния проект в реда за изменението на искове – да може при иск за вещ, която е унищожена в хода на процеса, вместо делото да се прекратява и да се налага образуване на ново, съдът директно да разглежда претенция за паричната равностойност на вещта. При спорове за това дали да се дължат парични суми, ако те са били платени, докато трае делото, то да не се прекратява поради плащането, а да се развива, като по претенция за осъждане за връщане на неправилно платена сума. Дава се възможност и за прекратяване на делото по ускорена процедура, ако ответникът е платил всичко искано от ищеца в хода на процеса, без да се налага призоваване на страните в съда.

Друго предложение е дружествата за комунални услуги, когато съдят потребители, първо да трябва да ги потърсят на известните им адреси с покана да платят задълженията си, с която разясняват възможностите за доброволно изясняване на спора, за да не се стига въобще до съдебно дело и евентуални разноски за насрещната страна.

На 24 април Министерството на правосъдието публикува за обществено обсъждане изменения в Наказателно-процесуалния кодекс, с които се ограничава връщането на дела, допуска се отстраняване на очевидни фактически грешки директно в съдебното заседание и се разширяват възможностите за ускоряване на производствата. Промените целят да преодолеят установени процесуални пречки и забавяния, които в момента възпрепятстват разглеждането на наказателните дела в разумен срок, като пренасочват фокуса от формалното връщане на делата към тяхното решаване по същество.