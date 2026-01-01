90-годишна жена от Шумен стана жертва на измама, съобщиха от полицията.

Тя живее в квартал „Дивдядово“. Тя е била посетена в дома си от непознат мъж, който ѝ предложил съдействие за увеличаване на пенсията.

Казал ѝ, че срещу сумата от 170 евро пенсията ѝ ще бъде увеличена с 320 евро. Жената не разполагала с такава сума и му дала 50 евро.

Непознатият обещал да съдейства за увеличение с около 100 евро, след което си заминал. Има и друг подобен случай в същия квартал, при който мъж е предложил на възрастен човек увеличение на пенсията срещу 100 евро.

Органите на реда напомнят, че няма законов механизъм за увеличаване на пенсия срещу заплащане на частно лице. Призоваваме хората да не допускат в домовете си хора, които не познават.

Не предоставяйте пари на непознати, независимо от обещанията, които ви дават. При подобни предложения трябва да бъдете изключително внимателни- това са опити за измама. Призовават се близките на възрастни хора да разговарят с тях и да ги предупредят за подобни схеми.

При съмнения за измама или извършено престъпление сигнализирайте незабавно на телефон 112 или в близкото Районно управление.