Руският президент Владимир Путин прекарва седмици в подземни бункери заради засилени страхове от покушение и евентуален преврат, съобщава CNN, позовавайки се на европейски разузнавателен доклад.

Според информацията Кремъл е затегнал значително мерките за сигурност около държавния глава. Ограничен е кръгът от места, които той посещава, а публичните му изяви са сведени до минимум. Част от комуникацията с обществото се поддържа чрез предварително записани видеоматериали.

Докладът посочва, че Путин често пребивава в модернизирани бункери, включително в Краснодарския край, където може да остава с седмици. В същото време служители от най-близкото му обкръжение са подложени на строги ограничения, включително забрани за използване на електронни устройства и засилен контрол върху придвижването им.

По данни на разузнаването в руският елит и служби за сигурност нараства напрежение, като има опасения от вътрешни конфликти и потенциален опит за преврат. Част от тези опасения са свързани и с риска от атаки с дронове срещу президента.

CNN отбелязва, че информацията се базира на разузнавателен източник и не е независимо потвърдена.