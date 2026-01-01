Южна Корея заяви, че ще „преразгледа позицията си“ относно евентуално участие в американските операции в Ормузкия проток, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп призова Сеул да се включи след предполагаема иранска атака срещу южнокорейски кораб.

На 4 май бяха съобщени експлозия и пожар на южнокорейски товарен кораб в ключовия морски маршрут, който на практика е блокиран от началото на конфликта в Близкия изток на 28 февруари.

Външното министерство на Южна Корея потвърди, че всички 24 души от екипажа на засегнатия кораб HMM Namu, включително шестима южнокорейци, са невредими.

Тръмп заяви, че инцидентът трябва да подтикне Южна Корея да се присъедини към усилията на САЩ за осигуряване на безопасното преминаване на кораби през протока – ключов маршрут за енергийни доставки, от които страната силно зависи.

Министерството на отбраната в Сеул посочи, че ще разгледа внимателно ситуацията, като вземе предвид международното право, сигурността на морските маршрути, съюзническите отношения със САЩ и обстановката на Корейския полуостров.

Оттам допълниха, че страната вече участва активно в международни обсъждания за гарантиране на безопасното корабоплаване в района.

По данни на системата MarineTraffic корабът HMM Namu е с дължина близо 180 метра и плава под панамски флаг. Южнокорейските власти съобщиха, че пожарът на борда е напълно потушен.