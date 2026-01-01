Военнослужещи и техника от Сухопътни войски ще се придвижат по републиканската пътна мрежа на 7 май 2026 г. във връзка с участие в международно учение, съобщиха от Министерство на отбраната.

Колоната ще бъде насочена към Румъния, където ще се проведе многонационалното тактическо учение „SCORPIONS LEGACY 26“. В него ще участват военни формирования от различни държави, като целта е повишаване на оперативната съвместимост и подготовката на съюзническите сили.

От ведомството уточняват, че придвижването ще се осъществи при спазване на всички мерки за безопасност, като колоната ще бъде съпровождана от екипи на Служба „Военна полиция“.

Очаква се движението на военната техника да бъде организирано така, че да не създава сериозни затруднения за останалите участници в движението.