Предстои смяната на властта. Ето моя личен опит: показаха ми откъде се светват и гасят лампите - кратък и неловък разговор за битовизми, сякаш държавата е стая под наем. Това казва служебният министър-председател Андрей Гюров във видео в профила си във Фейсбук.

Смяна на щафетата: Гюров пое властта от Желязков, министрите си предадоха ресорите

"Аз и моите министри сме от другата стана на ключа - оставяме бележки по рафтовете, подреждаме документи, изваждаме на светло какво е започнато и защо си струва да се прави. Това е нашето разбиране за ред, държавата не започва от нулата с всяко правителство", заявява той преди да предаде властта.

Гюров: Очакваме новите управляващи да не се огънат

Управлението трябва да продължи смислено без значение кой държи писалката, категоричен е той.

Виждаме, че отсреща няма особен интерес. Но понякога най-важното в едно управление е това да не изгасим лампите внезапно, заключва Горов.