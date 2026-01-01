Ще водим конструктивен политически диалог с партиите в Народното събрание. Това написа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във Facebook.

Днес той се срещна с посланиците на страните от Европейския съюз у нас.

"По време на срещата подчертах, че България има нужда от предвидимост, работещи институции и ясно проевропейско управление, което да гарантира ускорено икономическо развитие, сигурност и защита на националния интерес. Поставих акцент върху важността на активното партньорство с европейските институции и стратегическите съюзници на България", пише Борисов.

В хода на разговора са били обсъдени теми, свързани с еврозоната, енергийната сигурност, подкрепата за Украйна и последствията за Европа в контекста на войната в Иран.

"Пред европейските посланици гарантирах, че ГЕРБ ще води конструктивен политически диалог с останалите партии в Народното събрание. Ще работим за институционалната устойчивост и за намирането на гаранции за икономическото развитие на България. ГЕРБ ще продължи да работи и безусловно за гарантирането на евроатлантическата ориентация на страната, финансовата стабилност и възстановяването на доверието в държавността", допълва лидерът на ГЕРБ.