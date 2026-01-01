Радикални промени са нужни при вноса на препарати за растителна защита (ПРЗ), според ръководството на земеделското министерство, след като в страната бяха установени забранени и негодни такива.

Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) Ангел Мавровски посочи на пресконференция, че ситуацията е изключително критична. Служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов отбеляза, че огромни количества препарати за растителна защита бяха установени в база в Свищовско – сред тях са забранени препарати, такива с изтекъл срок на годност, такива без никакви означения, които влизат в българската земя, а оттам в подземните води и откритите водоизточници.

Изпълнителният директор на БАБХ допълни, че са открити и проби от семена, третирани с неоникотиноиди. Тези препарати са забранени на територията на ЕС и предизвикват отравяния при пчелите и различни онкологични заболявания при хората.

Ангел Мавровски подчерта, че в момента тече проверка в Северна България, която цели да установи какъв е мащабът. Той разкри, че е имало опит за оказване на натиск и за спиране на проверките.

Министър Христанов съобщи, че до момента са установени 16 750 кг ПРЗ с изтекъл срок на годност, 10 380 без етикет на български език, 12 836 литра и 2631 килограма забранени. По думите му те влизат в България от три основни места – малки количества под Бургас, големи обеми през ГКПП „Капитан Андреево“ и през Лесово.

Според Иван Христанов, ако не затворим границата устойчиво за подобни отрови, никога няма да имаме вътрешните гаранции, че храната, която ядем, е безопасна. Той отправи препоръка към следващия кабинет за радикална смяна на начина, по който се контролират българските граници – пълна смяна на ръководните органи на всички граници, нови хора, нови процедури, нови процеси и да се проверява всеки камион.

За цялата минала година са установени 8 тона незаконни ПРЗ, ние с две проверки установяваме почти 60 тона, заяви аграрният министър, като допълни, че се знаят тези, които покровителстват каналите. Затова са нужни радикални промени. Той припомни, че е имало инициатива използването на незаконни препарати за растителна защита да бъде инкриминирано, като подчерта, че след края на служебния кабинет активно ще лобират това да се случи.

В рамките на два месеца показахме как БАБХ може да работи и с козметични промени на определени ключови позиции, коментира Мавровски. Той отбеляза, че Агенцията по храните работи толкова добре със същите хора, с които е работила досега – при неговото управление са отстранени само 30 души от БАБХ, докато при предното управление са освободени 922, което е почти половината от състава на агенцията.

Ангел Мавровски съобщи, че в периода от 23 февруари до 30 април са извършени 23 804 проверки. За последните два месеца са възбранени 219 тона месо и месни продукти, почти 159 тона мляко и млечни продукти, 116 тона храни от неживотински произход и 7 тона други животински продукти. Като се добавят и нещата, които не попадат в конкретна категория, общият обем става над 1000 тона.

Министър Христанов каза още, че при проверките на животновъдните обекти през последния месец са разкрити около 30-36 процента несъответствия при едрите преживни животни и около 30 процента при дребните преживни животни, така наречените „фантомни животни“. Освен това е имало много голям брой възпрепятствани проверки. В тази връзка е взето решение, ако животновъден обект възпрепятства проверка, той да бъде отписван от системите, така че да не може да заявява пасища и да получава субсидии.