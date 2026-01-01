Прокуратурата привлече към наказателна отговорност 48-годишен мъж за телефонна измама, свързана с искана сума за лечение на болен роднина в София, съобщиха от обвинението.

На 1 май, неустановено лице в телефонен разговор, е въвело в заблуждение мъж, че се обажда от столична болница, където снаха му е настанена и има нужда от спешна операция на крака.

Възрастна жена даде 34 000 евро и 2000 лв. в сак на ало измамници в София

На същата дата до служебния вход на болница УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“, в съучастие с неустановено лице по делото, обвиняемият е подържал заблуждение, че взима пари за лечение на болна жена.

Измаменият мъж му е предал 11 700 евро. Обвиняемият е задържан за 72 часа, като му е поискан постоянен арест.