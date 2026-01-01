"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.

На 7 май - четвъртък във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности по ул. „Обелско шосе“, СПЗ „Модерно предградие“ се налага спиране на водоподаването от 9:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: СПЗ „Модерно предградие“, кв. „Трънска махала“, кв. „Република“, кв. „Република“ 2, кв. „Толева махала“ и бул .„Европа“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на адрес: ул. „Сибирски синчец“ кръстовището с бул. „Европа“.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.