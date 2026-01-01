Влиятелният председател на иранския парламент (Меджлиса) Мохамад Багер Галибаф предупреди, че Иран "дори още не е започнал" същинската си конфронтация със САЩ, ден след съобщенията за сблъсъци в Ормузкия проток, предаде Франс прес.

"Добре съзнаваме, че запазването на сегашното положение (в региона) е непоносимо за САЩ, а ние дори още не сме започнали", посочи Галибаф в съобщение в социалната мрежа Екс на персийски език.

Той допълни, че САЩ и съюзниците им са застрашили сигурността на корабоплаването и енергийните доставки, и заяви, че "тяхното зловредно присъствие намалява" в Близкия изток.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши, че Иран ще бъде „изтрит от лицето на Земята“, ако атакува американски плавателни съдове, опитващи се да пробият блокадата на Ормузкия проток.

САЩ започнаха операция в понеделник, за да отблокират стотици кораби, закотвени заедно с екипажите си в залива, като по този начин върнаха региона на ръба на пълномащабна война.

Техеран се опита да възстанови блокадата на пролива, който е ключов воден път за световната търговия. Американската армия заяви, че е унищожила шест ирански малки плавателни съда и е прехванала ирански крилати ракети и дронове, но това беше отречено от Иран.