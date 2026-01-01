Украинският вицепремиер и министър на енергетиката Денис Шмигал и австрийската министърка по европейските и международните въпроси Беате Майнъл-Райзингер подписаха меморандум за сътрудничество за възстановяването на енергийния сектор на Украйна, предаде Укринформ.

Шмигал подчерта, че има значителни възможности за съвместни проекти както в краткосрочен, така и в дългосрочен план.

„Разширяването на сътрудничеството ще повиши енергийната сигурност за нашите партньори чрез диверсифицирането на веригите за доставки. Привличането на австрийски инвестиции в хидроенергетиката и вятърната енергетика в Украйна ще укрепи енергийната устойчивост на страната“, добави украинският вицепремиер.

Той посочи, че двете страни ще организират във Виена голям форум, посветен на възстановяването на енергийния сектор на Украйна.

Шмигал и Майнъл-Райзингер също така обсъдиха специфичните нужди на Украйна в подготовката за следващия зимен сезон. „Ключовите приоритети са спешното възстановяване и доставката на критично важно оборудване. Имаме спешна нужда от трансформатори“, каза още украинският министър на енергетиката.