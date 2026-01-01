Майка и дъщеря задигнаха стоки от магазин в Лом, съобщиха от полицията.

Кражбата е извършена от от европейска магазинна верига, предлагаща облекла и продукти за дома на ниски цени.

На 28 април е подаден сигнал от началник на смяна в обекта за кражбата на 15 артикула, на стойност 78,22 евро.

Крадците свалили етикетите от стоките и ги поставили под дрехите си, след което излезли необезпокоявани.

Разкрити са извършителите - 36-годишна жена и непълнолетната ѝ дъщеря на 16 г.

Майката е направила самопризнания и заплатила откраднатите стоки.