Полицията с подробности за тежката катастрофа с жертва на АМ „Хемус“, съобщиха от ОД на МВР.
На 4 май на 72 км в посока Варна, 62-годишен шофьор на влекач е загубил контрол и е навлязъл в аварийната лента.
Там е последвал удар в спрял в автомобил. На място е починал 78-годишен мъж, който е пътувал на задната седалка в колата.
75-годишният водач е откаран в болница с наранявания, а 73-годишен мъж е невредим. Водачът на товарния автомобил не е пострадал. По случая се води разследване.