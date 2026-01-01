Полицията с подробности за тежката катастрофа с жертва на АМ „Хемус“, съобщиха от ОД на МВР.

На 4 май на 72 км в посока Варна, 62-годишен шофьор на влекач е загубил контрол и е навлязъл в аварийната лента.

Катастрофа с жертва затруднява движението по АМ „Хемус“

Там е последвал удар в спрял в автомобил. На място е починал 78-годишен мъж, който е пътувал на задната седалка в колата.

75-годишният водач е откаран в болница с наранявания, а 73-годишен мъж е невредим. Водачът на товарния автомобил не е пострадал. По случая се води разследване.