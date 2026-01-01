Разследват опит за убийство, след като намушкаха с нож 16-годишно момче във Велико Търново, съобщиха от прокуратурата.

Инцидентът е станал на 4 май след скандал с негов връстник - в района на пазара в кв. "Бузлуджа".

Тийнейджърът е откаран в болница, където са установени три прободни рани в сърцето. Извършителят е задържан. По случая е образувано следствено дело. Прокуратурата разследва опит за убийство.

Предстои 16-годишният извършител да бъде привлечен като обвиняем. За непълнолетните извършители на такова престъпление, законът предвижда наказание лишаване от свобода за срок от 5 до 12 години.

Предстоят разпити на свидетели и назначаване на експертизи