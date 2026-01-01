16-годишен младеж е бил намушкан с нож тази вечер в района на фермерския пазар в квартал "Бузлуджа" във Велико Търново.

Извършителят е друго 16-годишно момче, което е отведено в полицията. Пострадалият е откаран в областната болница, състоянието му е добро, съобщи NOVA.

От МВР обясниха, че е станало спречкване между двама младежи - единият от тях е пострадал в ръката, според първоначалната информация. Откаран е в "Спешната помощ". Другият младеж е закаран в полицейското управление, където му се снемат обяснения и се изясняват обстоятелствата около него.