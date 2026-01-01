Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Украйна продължава да губи територии в хода на войната, предаде Almayadeen.net.

„Те губят територия“, каза Тръмп в интервю за Salem News Channel.

Кремъл: Изявленията на Тръмп за Украйна съвпадат с нашата позиция

По време на интервюто той определи украинския държавен глава Володимир Зеленски като „хитър човек“, като същевременно подчерта, че Вашингтон търси мирно решение на конфликта.

Тръмп добави, че Киев продължава да воюва заради доставките на американско оръжие, осъществявани чрез държави от НАТО, като посочи, че западната помощ играе ключова роля за поддържането на войната.