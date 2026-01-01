Софийски градски съд даде ход на дело срещу непълнолетен подсъдим, обвинен от Софийска градска прокуратура, че на 19 октомври 2025 г. около 19:30 ч. в търговски център в София, пред входа на кино, умишлено е умъртвил друг непълнолетен, като му е нанесъл удар с нож в лявата част на гърдите, въпреки че е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си. Изготвеният от СГП обвинителен акт е внесен в съда на 18 март 2026 г.

15-годишно момче почина, след като бе намушкано в столичен мол

Досъдебното производство е образувано на 19 октомври 2025 г. от СДВР с оглед на местопроизшествието. С постановление на прокурор в СГП разследването е възложено и проведено от следовател при Следствен отдел на СГП под ръководството и надзора на СГП, тъй като за посоченото престъпление, извършено от непълнолетен, съгласно Наказателнопроцесуалния кодекс разследването се провежда от следовател.

Подсъдимият е под постоянен арест. Мярката е взета от съда на 2 декември 2025 г. по искане на СГП.

В разпоредително заседание състав на СГС прие, че във фазата на досъдебното производство и при изготвянето на обвинителния акт не е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия и на пострадалите, респ. на близките на починалия.

Предстои провеждане на съдебно следствие по делото.