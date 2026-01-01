Хора с увреждания протестираха пред сградата на Столичната община под надслов „Лична мобилност и право на достоен живот“, настоявайки за по-достъпна градска среда, транспорт и равен достъп до обществения живот.

Протестът се проведе на 5 май - Международния ден за протест на хората с увреждания. Участниците държаха плакати с надписи „Да живеем с достойнство под едно и също небе“ и „Специализиран транспорт или специализиран хаос? Искаме одит сега!“.

„Тук сме хора с увреждания, които се затрудняваме от градската среда и градския транспорт. В София има 15 000 таксита, но нито едно не е приспособено за хора в инвалидни колички“, каза пред журналисти председателят на Съюза на инвалидите в България Георги Колев, който е и сред организаторите на протеста.

По думите му в столицата има около 12 специализирани микробуса, които са крайно недостатъчни за над 20 000 души, нуждаещи се от подобна услуга - хора с нарушено зрение, хора в инвалидни колички, трудно подвижни граждани и други.

Колев припомни, че през 2024 г. представители на организациите са провели среща с бившия заместник-кмет по транспорта Илиян Павлов, на която е била представена програма на Столичната община с над 20 обекта - метростанции, подлези, кръстовища и тротоари, за които е предвидено да бъдат направени достъпни за хора с увреждания. „Пускали сме писма, реализирали сме срещи, но все още няма нищо направено. Затова на днешния ден казваме - моля ви, направете нещо за нас“, заяви той.

Сред посочените проблеми бяха некачествено изградени тротоари, липса на рампи, труднодостъпни подлези, както и случаи, в които ватмани и шофьори на градския транспорт не оказват съдействие за използване на платформите за качване на трудноподвижни хора.

Заместник-кметът по социални дейности Надежда Бачева се срещна с протестиращите. През журналисти тя обясни, че Столичната община работи поетапно за подобряване на достъпната среда, но процесът е затруднен заради липсата на приет бюджет.

По думите ѝ през 2024-2025 г. за достъпна среда в училищата и образователните институции са отпуснати над 2 млн. евро. Тя посочи, че през миналата година са изградени над 17 000 кв. м тротоари със скосявания и елементи за достъпност.

„Хората имат право да се придвижват свободно навсякъде. Когато дълго време нещо не е било правилно, то не може да се случи изведнъж. София е голяма и това изисква време“, каза Бачева.

Директорът на дирекция „Транспорт“ Иван Николов посочи, че един от основните проблеми остава мобилността. Той обясни, че Общината не може самостоятелно да задължи таксиметровите компании да осигурят достъпни таксита за хора в инвалидни колички и е необходимо национално законодателно решение.

По думите му специализираният транспорт в момента се осигурява изцяло с общински средства. Право да го ползват имат над 22 000 души, а през 2017 г. те са били 17 000. „Разполагаме с 17 буса, като тази година доставихме още три, и с още шест автобуса чрез общинско дружество. С 23 превозни средства се опитваме да осигурим тази услуга за всички“, каза Николов.

Той добави, че близо 80% от градския транспорт вече е достъпен чрез нископодови превозни средства, а през следващата година се очаква подмяната на подвижния състав да позволи 100% достъпност на наземния транспорт.

Заместник-кметът по строителство Никола Лютов, който също се срещна с протестиращите, заяви пред журналисти, че през миналата година са изградени над 170 000 кв. м нови тротоари, а от началото на тази година - над 7000 кв. м.

По отношение на подлезите той посочи, че новосъздаден отдел за транспортни съоръжения в Столичната община ще картографира и каталогизира всички над 500 транспортни съоръжения в София, включително подлези, пасарелки и други.

„Ще знаем какъв е техният индекс на достъпност и рисков индекс, за да можем да бъдем проактивни, а не само реактивни“, каза Лютов. Той отбеляза, че липсата на държавен и общински бюджет затруднява дългосрочното планиране на капиталовите инвестиции, но подчерта, че работата по подобряване на достъпността продължава паралелно.