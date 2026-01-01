Ново изследване разкрива, че хроничната болка може да се контролира от конкретен механизъм в мозъка, което отваря път към по-ефективни терапии, съобщава уебсайтът "Knowridge".

Проучването, проведено от учени от Колорадски университет в Боулдър показва, че малка мозъчна област – каудален грануларен инсуларен кортекс – играе ключова роля в превръщането на временната болка в дълготрайна.

Обикновено болката е защитен механизъм, който сигнализира за нараняване и изчезва след възстановяване. При хроничната болка обаче усещането продължава месеци или дори години, често без да има реално увреждане.

Чрез съвременни методи учените са наблюдавали и контролирали активността на определени невронни вериги при животни. Резултатите показват, че въпросната мозъчна зона няма съществена роля при краткотрайна болка, но става решаваща при хронични състояния.

Блокирането на този път в ранен етап е предотвратило развитието на продължителна болка, а при вече установена хронична болка е довело до нейното намаляване или изчезване.

Откритието сочи, че мозъкът не просто реагира на болка, а активно я поддържа. Дори при липса на физическо увреждане, той може да продължи да изпраща сигнали, които създават усещане за болка.

Изследването показва още, че тази невронна верига е свързана със зони, обработващи допир, и влияе върху гръбначния мозък. Това обяснява защо някои хора изпитват болка при леко докосване – явление, често срещано при нервно обусловена хронична болка.

Около една четвърт от възрастните по света страдат от подобни състояния, което прави разработването на нови терапии особено важно.

Резултатите дават надежда за по-прецизни лечения, насочени към конкретни мозъчни механизми, вместо към цялото тяло. В бъдеще това може да включва таргетирана мозъчна стимулация или технологии, които директно взаимодействат с невронните процеси, като алтернатива на опиоидните медикаменти.

Все още са необходими допълнителни изследвания, тъй като настоящото е проведено върху животни и трябва да бъде потвърдено при хора. Остава неясно и как точно започва процесът, който превръща острата болка в хронична.

Въпреки това откритието променя разбирането за болката – от симптом на увреждане към състояние, активно регулирано от мозъка, и дава нови перспективи за лечението ѝ.